"Уулвърхемптън" изпадна от Висшата лига

"Кристъл Палас" завърши 0:0 у дома срещу застрашения от изпадане "Уест Хем" в последния мач от 33-ия кръг от Висшата английска лига. Точката за "чуковете" означава, че "Уулвърхемптън" и на теория загуби мястото си в елита, изпадайки във втора дивизия, след като заема 20-то място в класирането и няма шансове за спасение.

Крилото на "орлите" Бренан Джонсън пропусна да се разпише с глава през първата част и да помогне в битката за оцеляване на бившия си клуб "Тотнъм".

Гостите също имаха шанс да открият резултата точно преди почивката, но опит за гол на Константинос Мавропанос беше спасен от вратаря Дийн Хендерсън.

Резултатът на стадион "Селхърст Парк" осигури две точки аванс за "Уест Хем" пред "Тотнъм", който се намира в зоната на изпадащите само пет кръга преди края на сезона.

"Кристъл Палас" е с 43 пункта и запазва шансовете си за участие в евротурнирите догодина, като има изигран един мач по-малко от своите съперници.