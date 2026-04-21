Ламин Ямал: Меси е пример за подражание

Ламин Ямал се готви да изпълни корнер на "Васил Левски".

Младата зввезда на "Барселона" Ламин Ямал посочи нападателя на "Интер Маями" Лионел Меси като свой пример за подражание.

"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му", коментира Ямал, цитиран от вестник "Мундо Депортиво".

Испанският национал често е сравняван от публиката на "Барселона" с Меси, който спечели всички възможни трофеи със "синьо-червените" и се превърна в легенда на клуба.

