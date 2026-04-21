Ламин Ямал: Меси е пример за подражание

Младата зввезда на "Барселона" Ламин Ямал посочи нападателя на "Интер Маями" Лионел Меси като свой пример за подражание.

"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му", коментира Ямал, цитиран от вестник "Мундо Депортиво".

Испанският национал често е сравняван от публиката на "Барселона" с Меси, който спечели всички възможни трофеи със "синьо-червените" и се превърна в легенда на клуба.