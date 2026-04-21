Легендарен защитник призова Италия да назначи Гуардиола за селекционер

Бившият капитан на "Ювентус" и защитник на Италия Леонардо Бонучи призова за радикални промени в италианския футбол и посочи мениджъра на "Манчестър Сити" Хосеп Гуардиола като идеалния кандидат за поста селекционер на националния отбор.

"Най-важното е да възстановим изцяло италианския футбол, като започнем от защитата. Нуждаем се от смелостта да се изправим пред истината, за да си върнем уважението на света и отново да се превърнем във великия отбор, който бяхме като световни шампиони. Имаме много талантливи млади играчи - трябва да им дадем време да разцъфтят и да се усъвършенстват. Времето е единственото истинско чудодейно лекарство. И ако искаме радикална промяна, Пеп е човекът за нея", смята Бонучи.

Бонучи е част от структурата на Италианската футболна федерация. През октомври 2024 г. той бе официално назначен за помощник-треньор в националния отбор на Италия до 20 години, където трупа опит под ръководството на Бернардо Коради.