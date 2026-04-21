Модрич стана футболист на Хърватия за 14-ти път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Милан" Лука Модрич беше обявен за най-добрият хърватски футболист на 2025 годин. Той спечели трофея за 14-ти път. Забележително е, че това е десетата поредна награда за 40-годишния бивш халф на "Реал".

На второ място бе класиран вратарят на "Динамо" (Загреб) Доминик Ливакович, а на трето с 3 години по-младият от Модрич нападател на ПСВ "Айндховен" Иван Перишич.

Модрич се присъедини към "Милан" със свободен трансфер през лятото на 2025 г. През този сезон Лука Модрич е отбелязал два гола и е дал три асистенции в 35 мача за "Милан".