Моуриньо готов да се върне в "Реал"

Испанското издание Mundo Deportivo съобщава за интерес на "Реал" към старши треньора на "Бенфика" Жозе Моуриньо.

Мадридският клуб наистина е проучил възможността за завръщането на специалиста и дори се е свързал с него.

Твърди се, че самият Моуриньо е отворен за диалог и е готов да разгледа предложението на гранда от Мадрид, ако ръководството реши да отправи конкретна оферта.

Въпреки това, в клуба няма консенсус относно кандидатурата на португалеца. Нещо повече, някои източници, близки до ръководството на мадридчани, напълно изключват завръщането на ексцентричния специалист.

Моуриньо вече е работил в "Реал" - от 2010 до 2013 година.