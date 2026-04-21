Тони Кроос получи много специална награда в Мадрид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На бляскава церемония снощи в Мадрид бяха връчени спортните награди на академия Laureus за 2025-а.

Световният шампион с Германия и легенда на местния "Реал" Тони Кроос беше отличен с приза "Спортно вдъхновение" (Laureus Sporting Inspiration Award).

Това признание му бе присъдено заради неговата изключителна кариера, лоялност към спорта и влиянието му като модел за подражание след оттеглянето на един от най-добрите халфове през този век от от футбола през 2024 г.

Любопитно е, че наградата за вдъхновение, която Кроос получи, не се връчва редовно, а само, когато наистина има достоен за нея спортист.

Нейни носители са били само египетският футболист Мохамед Салах, Джъстин Джеймс Уот (Американски футбол) и Олимпийският отбор на бежанците.

Други големи победители на вечерта:

Спортист на годината: Карлос Алкарас (тенис)

Спортистка на годината: Арина Сабаленка (тенис)

Отбор на годината: ПСЖ (футбол)

Млад спортист на годината: Ламин Ямал (футбол)

Пробив на годината: Ландо Норис (Формула 1)

Завръщане на годината: Рори Макилрой (голф)

Награда за цялостно творчество: Надя Команечи (гимнастика)