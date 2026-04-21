Спряха трансферите на бразилски гранд заради дълг към "Лудогорец"

Бразилският гранд "Ботафого" получи забрана от ФИФА да прави трансфери и да картотекира нови футболисти заради дълг към "Лудогорец" за нападателя Руан Круз, съобщава "Глобо".

Наказанието е валидно за три трансферни прозореца и няма да бъде вдигнато, докато клубът не плати на българския шампион за бразилския нападател.

"Ботафого" купи Руан Круз от "Лудогорец" през 2025-а за близо 8 милиона евро, като той изигра 14 мача за отбора и вкара два гола, преди да бъде даден под наем на американския "Реал Солт Лейк", а в момента отново играе под наем за "орлите".