Скандал с наша треньорка по художествена гимнастика, обявиха нейно наказание, тя отрича

Скандал избухна около българската треньорка по художествена гимнастика Катерина-Андреа Иванова, която работи в Ангола. Местната федерация публикува официална позиция по всичките си медийни канали, според която тя е наказана за 2 години от етичната фондация на международната централа заради тормоз над състезателка.

Самата треньорка публикува изявление, че това е пълна лъжа и така се нанасят непоправими щети на нея по време на разследване. Тя е категорична, че всеки, който публикува твърденията ще бъде съден.

На сайта на самата фондация не може да бъде открита някаква информация за наказание.