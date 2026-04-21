Европейският шампион Кирил Милов с 3 мощни победи и полуфинал при защитата на титлата си в Тирана

3572
Реферът вдига ръката на Кирил Милов. Снимка: БФБорба

Актуалният европейски шампион Кирил Милов стигна полуфиналите континенталното първенство по борба в Тирана, след като направи 3 почти перфектни победи в категория до 97 кг класически стил.

Българинът първо относе поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което мина и през беларусина Кирил Маскевич с 10:0.

На четвъртфиналите Милов срещна съперника си от финала през миналата година Лукас Лазоянис и спечели с 8:1 срещу германеца.

На полуфиналите той ще срещне руския национал Артур Саргисян, който е действащ световен вицешампион.

Абу-Муслим Амаев стартира с победа с 4:0 срещу италианеца Андреа Сети, след което надви и германеца Кристофер Кремер с 9:3. Българският национал обаче се изправи пред сериозно предизвикателство на четвъртфиналите, където негов съперник бе бронзовият медалист от Париж 2024 Хасрат Джафаров. Борецът от Азербайджан спечели с 9:0 и при още една победа ще изтегли Амаев на репешажи за бронзов медал.

За същото шансове има и Светослав Николов на 82 кг класически стил. Българинът загуби с 3:7 срещу Гурбан Гурбанов в квалификациите, но състезателят от Азербайджан е полуфиналист. Димитър Георгиев на 72 кг и Борислав Кирилов на 60 кг отпаднаха от европейското.

