"Наполи" глоби 150 000 евро Лукаку за самоотлъчка

Ромелу Лукаку Снимка: Ройтерс

Белгийският национал Ромелу Лукаку е бил глобен със 150 000 евро от клубния му тим "Наполи" (20% от брутната му месечна заплата), информира италианският вестник "Гадзета дело спорт".

Гигантът се завърна в Неапол от родината си и се срещна с директора на клуба Джовани Мана вчера.

Той позволи на Лукаку да се завърне в Антверпен, но на цената на 20% от месечното му възнаграждение, тъй като нападателят се е самоотлъчил в предишните две седмици далеч без съгласието на ръководството.

 32-годишният се контузи в контролата на Белгия със САЩ и остана да се лекува в родината си. Сега той ще продължи с това, но вече с позволението на клуба.

