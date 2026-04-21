Спортният министър награди състезателя по тенис на маса Йоан Величков

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетен плакет младата надежда на българския тенис на маса Йоан Величков. Това съобщиха от спортното министерство. 18-годишният състезател записа сериозен успех, след като в рамките на една седмица триумфира както на национално, така и на международно ниво.

На Държавното първенство в Панагюрище той спечели златния медал в индивидуалната надпревара при мъжете, а в тандем със Стефан Димитров стана шампион и на двойки.

Само дни по-късно Величков затвърди отличната си форма, като спечели титлата при юношите до 19 години на турнир от веригата WTT Youth Contender. Във финала той надделя с 3:1 гейма над датчанина Доминикас Самулис след серия от убедителни победи преди това.

„Гордеем се с твоите постижения. За нас е важно спортът да изгражда не само шампиони, но и интелигентни личности, а ти си точно такъв млад човек. Пожелавам ти още много успехи, които да ни радват и да ти носят истинско удовлетворение", каза министър Илиев.

С почетен плакет бе награден и треньорът Деян Георгиев.

