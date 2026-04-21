Флик: Искам да съм в "Барса", докато спечелим Шампионската лига

884
СНИМКА: РОЙТЕРС

Има две неща, които бих искал да постигна. Едното е да спечелим Шампионската лига. Мисля, че можем, защото имаме фантастичен отбор. Трябва да вземем правилните решения, включително на трансферния пазар, без да правим прибързани избори. Мисля, че отборът е млад и имаме голям потенциал. Второто нещо, което искам, е да бъда треньор на "Барса", когато стадионът бъде завършен.

Това каза треньорът на каталунците Ханзи Флик.

Германецът 100% ще преподпише нов договор с клуба.

Това ще бъде последната ми стъпка в кариерата и в момента се чувствам много добре. Да, бих искал да подновя договора си, но не е моментът да говоря за това, защото ни предстоят важни седмици", добави специалистът, който може да изведе "Барса" до поредна титла в първенството. В момента неговия тим има аванс от 9 точки пред "Реал" (М).

