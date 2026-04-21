Петима напускат “Барса” през лятото

2056
Рашфорд е важен играч през този сезон за "Барса". СНИМКА: РОЙТЕРС

Поне петима играчи ще напуснат “Барселона” през лятото.

Най-голяма загуба за каталунците ще е тази на Роберт Левандовски. Полякът 99,9% си тръгва от Испания в края на кампанията. А към него ще се присъедини и още един важен играч на “Барса”. Става дума за Маркъс Рашфорд. Английският национал е под наем от “Манчестър Юнайтед”, но по всичко изглежда, че няма да остане за още един сезон.

В Испания твърдят, че халфът Френки де Йонг ще бъде продаден. А причината е високата заплата, която получава. С трансфера му каталунците искат да намалят малко разходите си, които и без това са адски много и постоянно са под строг мониторинг. В края на сезона от “Барса” ще си тръгнат и Андреас Кристенсен и юношата на “Барса” Марк Касадода. В същото време последното Ел Класико за сезона ще е на 10 май от 22 часа на “Камп Ноу”.

Рашфорд е важен играч през този сезон за "Барса". СНИМКА: РОЙТЕРС

