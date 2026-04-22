Пълен стадион за вечното дерби в събота

Пред пълни трибуни ще се играе 3-ото вечно дерби през този сезон. В събота ЦСКА символично приема лидера в класирането “Левски” в двубой от първия кръг на плейофите у нас. Освен че това е най-напеченият двубой у нас, и времето ще е с феновете, като се очакват перфектни за сезона температури.

С оглед на еуфорията около това, че “сините” могат да счупят сушата от 17 години без титли, запалянковците на отбора са яко активизирани и купуват като топъл хляб билетите. От 2 дни пред “Герена” се извиват опашки, за да може хората да се сдобият с билет.

Почти 90% е запълнен централният сектор, предназначен за привържениците на тима на Хулио Веласкес. Очаква се още днес пропуските за трибунита да свършат. От сектор “Б” зад вратата са продадени едва няколко процента, но с наближаването на срещата той 100% ще бъде изкупен.

Феновете на ЦСКА пък не са толкова активни, но това си е традиция за тях. Обикновено “червените” запалянковци купуват билети в деня преди мача. Отделно от това привържениците очакваха и развоя на 1/2-финала с “Лудогорец” за купата на България, който бе снощи. След епичната победа в Разград, дошла след обрат от 0:1 до 2:1, със сигурност запалянковците на “червените” ще искат още по-силно да подкрепят любимците си.

До вторник следобед бяха продадени над 12 хил. пропуска, като повечето са от страната на “Левски”.

Иначе на дербито се очакват близо 28 хил. зрители. Почти толкова имаше и на предния мач между “червени” и “сини”, завършил драматично 1:1 с гол в края на ЦСКА. Обикновено публиката на двубой №1 у нас е малко повече, но заради ремонтни дейности на “Васил Левски”, капацитетът ще е по-малко.

Фаворит номер 1 за съдия на вечното дерби пък е Радослав Гидженов. Пловдивчанинът, който е сочен за бъдещето на арбитрите у нас, не получи наряд за 1/2-финалите за купата на страната. Гидженов има доста опит в най-напечения мач у нас. И атмосферата със сигурност няма да му е чужда. Гидженов наскоро свири мач на “Левски”. Той бе главен съдия на двубоя от предпоследния кръг от редовния сезон, когато “сините” победиха 1:0 на “Герена” “Арда”.

Друг възможен вариант е БФС отново да повери срещата на Мариян Гребенчарски. Младият съдия ръководи последното вечно дерби преди 2 седмици, като влезе в историята, след като показа едва 2 жълти картона за цял мач. Гребенчарски обаче има наряд за 1/2-финала от купата на България между “Локо” (Пд) и “Арда”. И е по-малък шансът футболната централа да му даде две назначения в рамките на няколко дни.

