"Юнайтед" иска халф на "Реал"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Дефанзивният халф на "Реал" (Мадрид) Орелиен Чуамени е приоритет в трансферния списък на "Манчестър Юнайтед". „Червените дяволи" виждат 26-годишния футболист като заместник на Каземиро, който ще напусне клуба в края на сезона, пише The ​​Telegraph.

Според източника, клубът от Манчестър планира да придобие класен дефанзивен халф това лято. Подчертава се, че бъдещето на Чуамени в Мадрид може да зависи от това дали клубът ще подпише с нов халф или ще трябва да продаде някого, за да финансира сделката.

Този сезон французинът е участвал в 44 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. 

Четете още

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

