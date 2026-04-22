Анонимна петиция срещу агитката на ЦСКА

Една петиция е напът да взриви обстановката в София. Уж живеещи на столичната улица “Иван Асен II” я стартираха в интернет срещу агитката на ЦСКА, която по традиция се събира там преди мач. Подписали са я над 500 човека, но само 1 от 10 застава с името си. Има и дори откровени изстъпления. Огнян Радев е написал: “Живеещите там имат право на почивка!!! Не някакви надрусани и пияни прасета да им развалят спокойствието дори и в малкото почивни дни!!”, което издава клубната му принадлежност и това изкривява доста исканията на живеещите там.

Според петицията феновете били шумни, форсирали коли, паркирали неправилно и дори уринирали където им падне. И пиели бира.

Явно на никой от живеещите там не му пречи, че феновете на “Левски” блокират целия център със своето шествие, докато това на ЦСКА е само няколкостотин метра.

Шествията са нещо нормално за цяла Европа и полицията винаги съдейства за провеждането им. В Рим всички знаят къде се събират агитките, преди да тръгнат към стадиона, същото е в Мадрид, Берлин и останалите големи градове. Според някои в петицията обаче това не било вярно.

На “Иван Асен II” отскоро феновете на ЦСКА си взеха магазин, в който продават свои артикули. По подобен начин на тези в Европа, като повечето от тях са в центъра.

ЦСКА гостува снощи на “Лудогорец” в най-важния си мач от сезона в първи 1/2-финал за купата.

Преди това стана ясно, че разградчани са блокирали трансферите на бразилския гранд “Ботафого” заради неизплатени пари по трансфера на Руан Круз. Нападателят бе върнат обратно в “Лудогорец”, след като не успя да се наложи в състава, като е под наем.

Круз бе продаден за феноменалните 8 милиона евро на бразилския пазар, който е един от най-бързо растящите в света.

Договорът на Круз с бразилския тим е до 2028 година. Интересното е, че американският “Реал Солт Лейк” има опция да го купи за 5 милиона долара през лятото.