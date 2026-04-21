Треньорът на "Левски" преди финалите във волейбола: Очакванията повече помагат, отколкото тежат

1000
Николай Желязков Снимка: Startphoto.bg

Треньорът на волейболния шампион "Левски" Николай Желязков заяви, че очаква оспорвана финална серия с "Нефтохимик 2010" за титлата в България, но тимът му вече е натрупал опит от последните години.

"Смятам, че в серията домакинството би имало някакво предимство, но минимално. Тъй като мачовете са тези, играта е тази, които в крайна сметка ще решат съдбата на финалната фаза от първенството. Смятам, че е важно да покажем добра игра, но същевременно се надяваме и на подкрепа от нашите фенове със сигурност", каза той пред youtube канала на Националната волейболна лига.

"Ние изиграхме много оспорвани мачове с ЦСКА. Това те държи в кондиция, а истината е, че изиграхме един мач по-малко от другата двойка - "Нефтохимик" с "Локомотив". Това може да е до някаква степен помощ от гледна точка, че съхранихме малко повече сили за финалната фаза. Но аз не смятам, че физическото състояние ще е определящо във финалната фаза. Със сигурност те (б. а. - Нефтохимик) имат своите силни страни, както и ние, и двата тима имаме и слабости. В крайна сметка ние сме отбор, който е тук, за да спечели. Със сигурност имаме достойнствата да спечелим серията", смята треньорът.

"Смятам, че очакванията повече помагат, отколкото тежат. Има го фактора, че искаме да спечелим и това, че сме играли финали и имаме този опит, със сигурност повече помага", казва Желязков.

"Мотивацията се поддържа с огромно желание за победи, за работа, това е процес, който се изгради в "Левски" и е нещо много позитивно. Винаги съм бил човек, който търси да побеждава, така че това е нормалната атмосфера и среда за мен", завърши Николай Желязков.

