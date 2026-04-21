Национал остана без треньор в Полша

Мартин Минчев Снимка: facebook.com/kscracoviasa/

Словенският треньор на "Краковия" (Краков), където играе националът Мартин Минчев, Лука Елзнер беше уволнен тази сутрин от поста след серия от слаби резултати, съобщи sport.interia.pl.

В неделя в срещата от 29-ия кръг тимът на българина претърпя тежко поражение с 1:4 от "Раков" (Ченстохова), което ги остави 13-и с 37 точки, само три над зоната на изпадащите. Подобно класиране е нетипично за „червено-белите" от Краков.

Българският национал Мартин Минчев не е играл от 21 март насам няма мач за клуба заради поредица от контузии. Поредният мускулен проблем обаче би трябвало да отшуми до ден-два и той да бъде на разположение на новия наставник за домакинството на "Погон" (Шчечин) в събота. 

