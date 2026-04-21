Европейският шампион Кирил Милов ще защитава титлата си

Действащият шампион Кирил Милов се класира на финал в категория 97 класически стил на eвропейското първенство по борба в Тирана, след като победи руснака Артур Саргсян със 7:1.

Светослав Николов и Абу-Муслим Амаев пък ще участват на репешажи за бронзови медали.

На полуфинала Милов срещна действащия световен вицешампион Саргсян и схватката бе тежка. В първата част партерът беше за Милов, но съперникът се измъкна привидно преди началото и съдийското преразглеждане не промени нищо. Във втората част партерът бе за Саргсян, но Милов удържа и стигна до края на кръговете, за да запази равенство в точките и предимство по критерий. Така руснакът бе принуден да атакува и го направи, а българският национал го изкара елегантно навън при защита, за да запише още една точка за 2:1. Загубеното оспорване добави трета в актива на Милов, който довърши съперника с ефектна контраатака.

В битка за титлата европейският шампион ще се изправи срещу унгареца Алекс Соке, негов дългогодишен съперник на тепиха.

Светослав Николов също бе изтеглен на репешаж и ще срещне молдовеца Михай Браду, а при победа ще се изправи срещу грузинеца Гела Болквадзе за отличие на 82 кг.