Григор Димитров: Няма какво да доказвам повече

"Няма какво повече да доказвам на никого. Горд съм с кариерата си, преживях страхотни моменти и вече играя и се състезавам по други причини. Най-голямото предидизвикателство пред мен в момента съм самият аз - как да се върна на правилния път, да открия какво точно искам да изпитвам на корта".

Това каза Григор Димитров за руския канал “Больше” преди турнира “Мастърс 1000” в Мадрид.

"Не мога да лъжа и признавам, че съм в труден период, какъвто преди не съм преживявал. Още се възстановявам от контузията. Но животът продължава и пред мен има още тенис. Но за разлика от младите не бързам. Е, някои неща няма да се повторят, но ще се появят други. За момента се опитвам да не бъда прекалено взискателен към себе си, а да разчитам на естествения си инстинкт как да живея. В същото време не съм спрял да работя здраво на ръба на моментните си възможности. Но не забравям, че трябва да бъда добър човек към хората около мен - родителите ми, приятелите, гаджето. Мястото ми в ранглистата (вече №137) е само една цифра. Никой не може да ми отнеме това, което съм постигнал. Това, което ми се случи, не е най-тежкото, но е най-неочакваното. Приемам го като част от моята кариера. Но моите очаквания са различни от тези на хората край мен. Аз имам друг начин на живот, други усещания за нещата, други цели. Не се крия от предизвикателствата. Може би ще стане по-добре, а може би няма. Аз се опитвам да започвам всеки ден така, както знам, че трябва. Важното е да съм здрав", добави най-добрият български тенисист в историята.