Ските закриха уникалния си сезон

Българската федерация по ски (БФСки) и нейните спонсори наградиха с финансови бонуси на стойност 80 хиляди евро топ състезателите Тервел Замфиров, Малена Замфирова, Радослав Янков, Александър Кръшняк, Владимир Зографски и техните треньори Анатолий Замфиров, Георги Атанасов, Гжегож Собчик и Анджей Запоточни за силните резултати през изминалия състезателен сезон. Това стана по време на церемония в София, на която беше закрита официално кампания 2025/2026, която бе най-успешната в историята. Тервел Замфиров взе бронз от олимпиадата, двамата с Радо Янков се качиха заедно на стълбичката в старта от световната купа в Банско, а Влади Зографски пренаписа всички рекорди в ски скока, които можеше, включително взе и подиум в спорта, в който нямаме и една шанца.

Малена Замфирова бе в страхотно настроение на церемонията. Шефът на федерацията Цеко Минев поздравява Малена. Топсноубордистите ни Радо Янков, Малена и Тервел Замфирови заедно с най-добрия ни алпиец Алберт Попов

В началото на събитието президентът на БФски Цеко Минев приветства всички състезатели, гости, спонсори, треньори, деятели и медии с успехите в този исторически за федерацията сезон.

„Този сезон е нещо уникално, мечтано от много години. Имаме отново олимпийски медал в зимните спортове, имаме и неща, които дори не сме си ги мечтали - подиуми в Световната купа в нашите спортове. Всички заслужават много уважение заради неимоверния труд, който са вложили през цялата година и в годините назад. Свалям шапка на всички, които помагат и работят за федерацията. Ще е коректно да спомена и Министерството на младежта и спорта, което винаги е помагало на федерацията по най-добрия начин, защото без тази подкрепа е немислимо. От друга страна всички спонсори на федерацията, които са от много години и безрезервно ни подкрепят. Горди сме, че ги имаме. Без тези хора нещата няма да се получат. Но те са и наши приятели. Искам да пожеля на всички да си почитат добре и да гонят новите цели и върхове през следващия сезон", заяви в словото си Цеко Минев.

Въпреки тежката контузия и възстановяването, което провежда в момента, Малена Замфирова дойде на церемонията, за да уважи всички. Тя бе изненадана приятно от видеопослание до нея, осъществено с подкрепата на Радослав Янков. Поздрави и пожелания за бързо възстановяване и връщане на пистата към Малена отправиха големите звезди на алпийския сноуборд Естер Ледецка, Маурицио Бормолини и Санго Лий.

"Много съм добре. Не бях сигурна, че ще мога да присъствам, така че съм изключително щастлива, че съм тук и мога да споделя този момент. Благодаря на всички", заяви Малена Замфирова.

Президентът на БФСки връчи и заслужените чекове на топ състезателите и техните треньори.

Най-успешният състезател на БФСки за сезона бе Тервел Замфиров, който спечели бронзов медал в алпийския сноуборд от зимната Олимпиада в Милано-Кортина и победи в паралелния гигантски слалом за Световната купа в Банско. 16-годишната ни звезда при жените Малена Замфирова направи страхотен сезон в Световната купа - две трети места и девет влизания в топ 10, единадесета в генералното класиране и наградата на Европейските олимпийски комитети за най-добър млад спортист на Европа. При дебюта си на зимна Олимпиада тя зае десето място, като остана на 2 стотни от класиране в топ 8.

"Благодаря на всички за подкрепата. (След малкия финал на Олимпиадата) беше голямо напрежение, защото все пак се разиграваше олимпийски медал. От друга страна знаех, че съм направил всичко и съдбата ще реши кой да го вземе и нещата вече са извън мой контрол. Емоциите бяха много силни, но се радвам, че нещата се стекоха по начина, по който се получи", каза Тервел Замфиров.

Радослав Янков участва в четвъртата си зимна Олимпиада в Милано-Кортина, като преди това бе трети в старта за Световната купа в Банско. За него това бе 13-ти подиума в Световната купа.

"Всичките игри са различни сами по себе си. Първите бях като дебютант и не очаквах много. На следващите очаквах много повече, тъй като бях в страхотна форма по това време. След това дойде Пекин, там пък страдах от контузия преди самите игри, отново не очаквах. На тези игри исках да направя по-добър резултат, но не успях. Но въпреки това се радвам, че имам последователи. Аз все още продължавам, така че може да има и още едни Олимпийски игри. Беше страхотно чувство и много специално, че бях с Тервел, Малена и Сашко, защото на предишните игри бях сам. Страхотен момент за нас беше подиума в Банско, защото това се случи за първи път. Тогава благодарих на Тервел. Да чуем българския химн беше страхотно", каза Янков.

22-годишният Александър Кръшняк, също направи дебют на зимни Игри, след сезон в който стъпи за пръв път на подиум в Световната купа с второ място в Бад Гащайн и завърши четвърти в крайното класиране по паралелен слалом.

"Благодарен съм а този сезон. Беше добър за мен. Благодарен съм за всички спускания, за всички успехи, за всички уроци. Радвам се, че съм тук. Благодаря за подкрепата и да си пожелаем още по-добър следващ сезон", каза Кръшняк.

Владимир Зографски през тази зима пренаписа историята на българския ски скок - не веднъж, а няколко пъти. През ноември в Рука (Финландия) зае безпрецедентното за българин дотогава четвърто място за Световната купа. Следващият му рекорд бе 14-тото място в генералното класиране на турнира „Четирите шанци". На зимната Олимпиада той постигна десето място на голямата шанца, което бе нов олимпийски рекорд за българин в ски скока. През март в Лахти (Финландия) Зографски зае трето място в Световната купа, което е първи подиум в историята на българския ски скок. И за финал на сезона изравнен национален рекорд в ски полетите в Планица.

"Усещането да се качиш на подиума е уникално. Мечтаех за това от много малък. От доста години съм в спорта, имаше моменти, в които не съм си представял, че ще стигна до този подиум и съм изключително щастлив, че успях да го постигна", каза Зографски.

Премии и материални награди за водещите ни състезатели и техните треньори връчиха и генералните спонсори на федерацията – Fibank, А1, Audi, Дженерали Застраховане АД и Insa Oil, както официалния производител на екипировка VIST.

Президентът на БФСки Цеко Минев отличи с плакет служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев за подкрепата на федерацията и за проекта „Научи се да караш ски".

Генералният секретар на БФСки Пепа Мицева връчи плакети за подкрепата през годините на проекта „Научи се да караш ски" на Росица Иванова – началник, РУО София-област, Ивайло Златанов - началник, РУО-Благоевград, Теодора Щерева – старши експерт по Физическо възпитание и спорт, РУО Смолян, Климент Христов, експерт връзки с обществеността РУО-София град, Тодор Комитов, старши експерт по Физическо възпитание и спорт община Троян (за РУО Ловеч).

С благодарности, че повярваха на федерацията и я подкрепят от дълги години, най-добрият български скиор-алпиец Алберт Попов връчи плакети на генералните спонсори на федерацията А1, Фибанк, Ауди, Дженерали и Инса Ойл.

По традиция президентът на БФСки Цеко Минев награди ветерани навършили кръгли годишнини. Отличените този път бяха Павел Шаламанов, Любомир Тосков, Добрин Гълабов, Венцислав Ангелов, Александър Шаламанов-Син, Иван Смиленов и Ели Димитрова.

Вицепрезидентът на федерацията Георги Бобев връчи на Калин Гугов от спортната редакция на БНТ плакет за обективно отразяване дейността на федерацията през изминалия сезон. Също така Георги Бобев отличи с плакет и известния спортен журналист Камен Алипиев по повод 60-ия му юбилей.

За поредна година Банско и България домакинстваха на кръг от Световната купа по алпийски сноуборд. При страхотна организация и двоен български подиум отчитаме поредното много силно домакинство на България в зимните спортове. Радослав Янков, член на УС на федерацията, връчи плакети за отличната организация на Мая Христоскова, изпълнителен директор на Акционерно дружество „Юлен", и на Виктор Гичев от Българската федерация по ски и ръководител на състезанието.

Янков награди със специален плакет и Константин Минчев-Тино - единственият български технически делегат на Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, и човекът, който от години помага на БФски в процесите и организацията на техническите делегати към направление сноуборд.

По традиция на церемонията бяха отличени и носителите на купите „България" и „Надежди" във всички направления на федерацията.

В алпийските ски отличията връчи Иван Каневчев, координатор на направления „Алпийски ски:

1. Купа „България" жени - Ева Колева - СК Витоша ски

2. Купа „България" мъже - Марко Семерджиев - СК Пампорово

3. Купа „Надежди" момичета старша - Лилия Хаджистоянова - СК Юлен

4. Купа „Надежди" момчета старша - Йордан Стойчев - СК Юлен

5. Купа „Надежди" момичета младша - Илияна Вълканова - СК Юлен

6. Купа „Надежди" момчета младша - Андрей Самарджийски - СК Юлен

Веселин Цинзов – координатор на направление „Ски бягане", отличи най-добрите през годината:

1. Купа „България" жени - Калина Недялкова - СК „Александър Логистикс"

2. Купа „България" мъже - Даниел Пешков – СК „Банско"

3. Купа „Олимпийски надежди" девойки младша U16 - Христина Димчева - СК „Тритон Екстрийм"

4. Купа „Олимпийски надежди" юноши младша U16 - Любен Любенов – СК „ Паничище 2009"

5. Купа „Надежди" момичета старша U14 - Христиана Банкова – СК „Паничище 2009"

6. Купа „Надежди" момчета старша U14 - Денис Туйов – СК „Паничище 2009"

7. Купа „Надежди" момичета младша U12 - Спасимира Шошова - СК „Ел Тепе"

8. Купа „Надежди" момчета младша U12 - Християн Димитров - СК „Александър Логистикс"

Емануела Фратева - координатор на направление сноуборд и фристайл, връчи отличията на най-добрите през сезона:

Сноуборд крос

1. Купа „България" жени - Рая Вукадинова - СК Борд Райдър

2. Купа „България" мъже - Иван Иванов - СК НСА

3. Купа „Надежди" момичета старша възраст - Радостина Славова - СК Бороборд

4. Купа „Надежди" момчета старша възраст - Камен Докузов - СК Бороборд

Сноуборд свободни дисциплини

5. Купа „България" жени - Елица Ненчева - СК Оутипи

6. Купа „България" мъже - Петър Гьошарков - СК НСА

7. Купа „Надежди" момичета старша възраст - Радостина Славова - СК Бороборд

8. Купа „Надежди" момчета старша възраст - Деян Сивилов - СК Бороборд

Сноуборд паралелни дисциплини

9. Купа „Надежди" момичета старша възраст - Антоанет Иванова - СК Бороборд

10. Купа „Надежди" момчета старша възраст - Павлин Милчев - СК Амер Спортс

Сноуборд младша възраст

11. Купа „Надежди" момичета младша възраст - Василена Трайкова - СК Юлен

12. Купа „Надежди" момчета младша възраст - Кристиан Пенев - СК Бороборд

Димитър Митков – и.д. координатор на направление „Ски скок", връчи купите на най-заслужилите:

1. Купа „България" девойки – Весела Карадимова - СК Б-Тийм

2. Купа „България" юноши – Симеон Николов – СК Б-Тийм

3. Купа „Надежди" момичета старша U15 – Ива Карадимова - СК Б-Тийм

4. Купа „Надежди" момчета старша U15 - Данаил Павлович - СК Бояна тийм

5. Купа „Надежди" момичета младша U12 - Мира Клисурска - СК Бояна тийм

6. Купа „Надежди" момчета младша U12 - Валентин Субев - СК Б-тийм