9 от ЦСКА с епична победа над "Лудогорец" в Разград за купата, бой за финал, съдията - пас

ЦСКА постигна епична победа с 2:1 над "Лудогорец" в Разград. "Червените" играха в последните минути с 9 на терена след като последователно бяха изгонени Бруно Жордао и Анжело Мартино.

Още от самото начало "червените" стартираха остро, но изпуснаха няколко положения. И при една контра Петър Станич изведе Квадво Дуа, който мушна топката през краката на Факундо Родригес и сам срещу Лапоухов откри.

През втората част обаче ЦСКА бе пълен властелин на терена. Играеше се само на една врата, но Хенрик Бонман направи няколко изумителни спасявания.

В 82-ата минута Леандро Годой изведе по фланга Анжело Мартино, който пък намери перфектно резервата Йоанис Питас, който с плътен удар изравни. Секунди по-късно Джеймс Ето'о навърза двама на другия фланг и сложи топката на левия крак на Леандро Годой, който вкара за 2:1 и се извини за купищата пропуски преди това.

В добавеното време за втори жълт картон бе изгонен Бруно Жордао, но капитанът и без това щеше да бъде наказан след 9-ия си жълт. Така той пропуска вечното дерби в събота, но ще може да играе на реванша от 1/2-финалите за купата, защото ще бъде санкциониран не за два мача, а за един. Съдията Кристиян Колев от Пловдив обаче реши да помогне на "Левски" и набързо след това вдигна и втори жълт на Анжело Мартино, за да не би ЦСКА да играе с пълен състав.

След двубоя в безсилието си Бернард Текпетей удари Анжело Мартино, но съдията не намери сили да го изгони, както е по правилник и той светкавично се прибра в съблекалнята. Двата тима се сдърпаха здраво, като хора от "Лудогорец" се опитаха да обиждат играчите на ЦСКА.