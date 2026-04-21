Христо Янев: Феновете са това, което различава ЦСКА от всички останали в България

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира победата с 2:1 в Разград срещу "Лудогорец" в първия полуфинал за купата на България.

„Духът на отбора е нещото, което днес преобрази всички нас. Това, че бяхме непримирими от първата до последната минута, без значение негативния развой на първото полувреме. Видяхме заряда на всички, които се появиха на терена - тези, които са отвън, а и на хората по трибуните. Това е нещото, което ни различава от всички останали в България и ние трябва да го запазим като момент и като импулс, за да може да продължим от тук нататък това, което не е свършено.

Не бих казал, че през първото полувреме стояхме лошо на терена. Създадохме изключителни ситуации за гол, имахме натиск към вратата, както и страхотни преходи. Просто малшансът в поредно полувреме ни споходи и това позволи на Лудогорец да излезе напред в резултата. През второто полувреме променихме съвсем малко детайли в играта ни.

Наблегнахме на онова, което може да се отвори като възможности, имахме и късмет да вкараме тези ситуации. Но нещото, което се промени генерално през второто полувреме, е тази решителност на всеки един от нас, тази непримиримост на играчите, да направим всичко по силите си и да извоюваме резултат, който да ни даде малко по-голямо предимство преди втория мач.

Това, че в някои мачове имаме затруднения да отбележим или пък да стигнем до другата врата, е на базата на това, че срещу нас има отбори, които също играят добър футбол и искат да се противопоставят. Но това е само първа крачка към това, което имаме като цел. Трябва да бъдем смирени, да останем здраво стъпили на земята", сподели Янев.

„През първото полувреме имахме добър потенциал, вкарахме много хубав гол. Имахме възможност да ги надиграем и да вкараме още, бяхме близо да вкараме втори, дори трети гол. През първите 15 минути на второто полувреме наложихме темпо, но в последните 30 много дадохме инициативата, имахме големи пропуски в подредбата и много големи разстояния между линията. И ни създадоха проблеми, защото бяха по-добри от нас.

Току що казах на играчите, че сме разочаровани сме заради резултата, но сме наясно, че можем да победим като гости в София", каза пък колегата му Пер-Матиас Хьогмо.