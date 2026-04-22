Животът по Радев

Спорт по телевизията днес

Днес стартира финалният плейоф в мъжкото ни волейболно първенство между шампиона "Левски" и носителя на купата "Нефтохимик". Снимка: Startphoto.bg

12,00 ч Тенис, турнир в Мадрид MAX sport 1

12,00 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

13,35 ч Колоездене, обиколка на Алпите Eurosport 2

15,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Батуми RING

15,30 ч Колоездене, "Флеш Валон" Eurosport 2

16,15 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

17,45 ч Колоездене, "Флеш Валон" (ж) Eurosport 2

18,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Батуми RING

19,00 ч Борба, ЕП в Тирана БНТ 3

19,00 ч Волейбол, "Левски" - "Нефтохимик" MAX sport 2

19,00 ч Футбол, "Арда" - "Локомотив" (Пд) "Диема спорт"

19,00 ч Футбол, "Ал Насър" - "Ал Ахли" "Диема спорт" 2

20,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Нант" "Нова спорт"

20,00 ч Баскетбол, "Бешикташ" - "Бург ан Брес" MAX sport 1

20,00 ч Футбол, "Елче" - "Атлетико" MAX sport 4

20,30 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

21,45 ч Футбол, "Байер" - "Байерн" "Диема спорт" 3

22,00 ч Футбол, "Борнмут" - "Лийдс" "Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, "Страсбург" - "Ница" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Аталанта" - "Лацио" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Бърнли" - "Манчестър С" "Нова спорт"

22,30 ч Футбол, "Барселона" - "Селта" MAX sport 4

2,00 ч NHL, "Филаделфия" - "Питсбърг" MAX sport 2

4,30 ч NBA, "Оклахома С" - "Финикс" "Диема спорт" 3

7,30 ч Голф MAX sport 4

