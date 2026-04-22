След близо месец "Реал" записа победа, но бе освиркан

След серия от 4 мача без победа (последната 3:2 над "Атлетико" на 22 март) "Реал" победи.

В Мадрид домакините надвиха 2:1 "Алавес" в мач от 33-ия кръг на Примера дивисион.

Така "белият балет" се приближи на 6 точки от лидера "Барселона".

В последния почти месец "Реал" падна 2 пъти от "Байерн" в Шампионската лига (1:2, 3:4), загуби 1:2 от "Майорка" и направи 1:1 с "Жирона".

Тази вечер Килиан Мбапе (30) и Винисиус (30) вкараха за мадридчани, които въпреки победата бяха освиркани на "Бернабеу".

Тони Мартинес (90+3) се разписа за "Алавес" почетно.