Иран до 13 май трябва да обяви ще участва ли на световното, за Италия все още има надежда

Италия пропусна драматично участието си на световното, но благодарение на специално правило на ФИФА „скуадра адзура" отново има надежда.

Въпреки че не успяха да се класират, италианците може да се възползват от извънредната ситуация, породена от конфликта в Близкия изток. Поради напрежението между САЩ и Иран, не е изключено Иран да откаже участие в турнира или на отбора да бъде отказан достъп до Съединените щати.

През уикенда председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че в момента страните са „далеч от споразумение".

За да избегне пътуване до САЩ, Иран предложи мачовете на националния им отбор да бъдат преместени в Мексико, но ФИФА категорично отхвърли това предложение.

Отборът на Иран има време до 13 май, за да обяви официално дали ще участва в световното първенство.

Оттегляне след тази дата ще доведе до глоба в размер на 500 000 евро за "персите".