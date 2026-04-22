Най-желаното заглавие от Илия Груев: “Сензация - “Лийдс” спечели купата на Англия!

Сензация - “Лийдс” спечели купата на Англия!

Това отговаря в интервю за Янек Ринген от transfermarkt.de на въпрос кое заглавие би искал да прочете през тази година футболист №1 на България.

“Тогава през следващия сезон ще играем в Лига Европа, което би било супер, а с такъв трофей тук ставаш абсолютна легенда”, казва още халфът на “Лийдс”.

От авторитетното издание, което е меродавно в световен мащаб относно цените на футболистите, разговаряха с навършващия на 6 май 26 г. наш национал дни преди полуфинала в най-стария турнир срещу “Челси”. В неделя “Лийдс” и лондончани излизат на “Уембли” в битка за влизане във финала. Другата двойка е “Манчестър Сити” - “Саутхемптън”. “Лийдс” ще играе в тази фаза за първи път от 1987-а.

“Купата на Англия е един от най-престижните турнири и това, че сме на полуфинал, ни прави много горди. За нас е бонус, защото никой не го е очаквал. Понякога се случват такива серии за купата и сега искаме да я продължим. Ние сме аутсайдерът срещу “Челси”, но защо да не стигнем финал?

Представянето ни в последните месеци ме прави оптимист. Разполагаме с качество и широчина в състава. В добра форма сме и винаги е неприятно да се играе срещу нас. Ще го покажем и срещу “Челси”, споделя Груев.

Във Висшата лига Илия и съотборниците му записаха срещу тима от “Стамфорд Бридж” победа с 3:1 у дома и равенство 2:2 като гост.

“В крайна сметка играем футбол, за да пишем история и да печелим трофеи. С две победи (в полуфинала и финала) бихме станали легенди, това е огромен шанс. Когато си на полуфинал, искаш да спечелиш, дори да си аутсайдер. Колко често в Англия имаш шанс да спечелиш трофей? Никой не може да ни отнеме мечтата за голяма титла с този клуб.

Ако трябва да избирам обаче, ще посоча оставането в елита, а не купата, защото това е ясният приоритет за нас”, откровен е българинът.

С 39 точки на 15-ото място във Висшата лига и отстояние 8 точки от зоната на изпадащите “Лийдс” е много близо до това да запази мястото си в най-силното първенство на света, в което се върна миналото лято след спечелена титла в Чемпиъншип (II ниво на футбола) на Острова. Груев разкрива кои играчи са го впечатлили особено във Висшата лига.

“В мача с “Манчестър Сити” играх срещу Раян Шерки. Определено топиграч, никога не знаеш какво ще направи. Но същото се отнася за Деклан Райс, Мартин Субименди в “Арсенал” или Родри (също от “Сити”). Качеството е толкова високо, че сблъсъкът с тях автоматично те прави по-добър”, обяснява Груев. Той говори и за статута си в “Лийдс”.

“В началото на сезона не играех често, но със смяната на системата (с 3-ма централни бранители) това се промени. Доволен съм от развитието си. Правя малка крачка след малка крачка. Така е било през цялата ми кариера до момента и искам така да продължи”, категоричен е Илия. Transfermarkt.de пък акцентира върху това, че от началото на сезона във Висшата лига цената му е скочила от 5 млн. на 12 млн. евро.

