10 г. след сензационната титла на Англия "Лестър" изпадна в III лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди 10 г. под ръководството на италианеца Клаудио Раниери "Лестър" сензационно стана шампион на Висшата лига, а от новия сезон ще трябва да играе в третото ниво на английския футбол.

Така "лисиците" завършиха 2:2 у дома с "Хъл" в мач от 44-ия кръг на Чемпиъншип.

След този резултата "Лестър, на който през февруари бяха отнети 6 точки заради нарушаване на финансовите правила, остана на 7 точки зад намиращия се на спасителното 21-во място "Блекбърн" 2 кръга преди края на сезона.

След изпадането председателят на управата Аяват Сривадханапрабха направи следното изявление:

"До нашите фенове,

Изпадането в Лига 1 вече е факт. Като председател, тази отговорност се пада на мен. Оправдания няма.

Преживяхме най-големите възходи, а сега и най-тежките спадове, и болката е споделена от всички ни. Искрено съжалявам за разочарованието, което причинихме. Разбирам силата на емоциите сред нашите привърженици и не приемаме подкрепата ви за даденост, особено в моменти като този.

Сега фокусът ни е върху това, което предстои. Ще вземем необходимите решения, за да движим Клуба напред, работейки заедно, за да го изградим отново, да го подобрим и да възстановим стандартите, очаквани от "Лестър". Целта ни е ясна - да реагираме решително и да се борим, за да върнем клуба към прогрес.

Ще се изправим пред това директно. Ще продължим напред."