Карлос Насар е щангист номер едно в Европа за 2025 г. (Снимки)

Българският феномен в световната тежка атлетика Карлос Насар беше избран, обявен и награден за щангист номер едно в Европа за 2025 г. 21-годишният ни суперталант спечели наградата за най-добър при мъжете, която се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe), в чието ръководство пък е друг българин - президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров (от "24 часа").

Сертификатът за номер едно в Европа в класацията на Европейската федерация по вдигане на тежести и Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe).

Карлос Насар спечели отново гласуването на спортните журналисти за най-добър в Европа при мъжете сред абсолютно всички щангисти от всички категории, след като през 2025 г. стана световен и европейски шампион. Насар е номер 1 и за 2024 г., когато триумфира и с олимпийската титла в Париж в добавка към световна и европейска.

За изминалите две години той е и спортист номер едно на България.

Карлос Насар с наградата си за номер едно в Европа за 2025 г., която получи по време на Евро 2026 по вдигане ня тежести в Батуми.

Карлос Насар получи наградата си за най-добър във вдигането на тежести в Европа за 2025 г. на специална церемония по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Така той вече се озова под прожекторите, още преди да е излязъл да вдига за нова европейска титла. Българската мегазвезда ще преследва златото в категория до 94 кг. Състезанието е на 24 април от 14 часа българско време и се очаква с огромен интерес, именно заради участието на щангист номер едно в Европа, който се утвърди и със статут на най-голямата актуална звезда във вдигането на тежести в света.

За номер едно за 2025 г. при жените беше избрана Солфрид Коанда (Норвегия).