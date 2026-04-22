Една от дъщерите на Марадона се нахвърли срещу личния лекар на баща й

Една от дъщерите на Диего Марадона се нахвърли върху неврохирурга Леополдо Луке, който е бил смятан за личен лекар на баща ѝ по време на смъртта му, по време на второто съдебно дело в Аржентина.

В съда в Сан Исидро Джанина Марадона свидетелства в процеса срещу седем медицински специалисти, обвинени в небрежност за смъртта на баща ѝ през 2020 година.

"Чух по телевизията, че той е казал, че не е негов лекар, и ме ядосва много, че не поема отговорност", каза Джанина Марадона.

Луке и шестима други медици са изправени пред нов процес, тъй като миналия май съдът обяви отмяна на делото, след като Жулиета Макинтач, една от първоначалните трима председатели на съда, се оттегли поради критики относно участието ѝ в документален филм по случая.

Делото за небрежност обвинява медицинския екип на Марадона, че не е осигурил адекватни грижи в седмиците преди смъртта му в дом извън Буенос Айрес. Марадона почина на 60-годишна възраст от сърдечен удар, докато се възстановяваше от операция на кръвен съсирек в мозъка.

Подсъдимите, които отричат ​​всички обвинения, бяха обвинени в убийство по непредумишлена причина - обвинение, подобно на непредумишлено убийство, тъй като се предполага, че обвиняемите са били наясно с риска, причинен от предполагаемото им безразсъдно поведение, и са го игнорирали.

Дъщерята на Марадона заяви, че Луке, психиатърът Агустина Косачов и психологът Карлос Диас са отговорни за здравето на Марадона и домашното лечение, където, според нея, здравето на баща й се е влошавало ден след ден, без никой очевидно да поеме грижи.

Защитата на Луке твърди, че Джанина Марадона и сестра ѝ Далма - най-големите дъщери на бившата футболна звезда от връзката му с Клаудия Виляфане, са отговорни за това, че не са действали с необходимата бързина, за да се грижат за баща си по време на дългия процес на влошаване на здравето му.