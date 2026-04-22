Бивш защитник на "Барса" става селекционер на Мексико след световното

Рафаел Маркес ще замени Хавиер Агире като селекционер на националния отбор на Мексико след Световното първенство това лято, обяви спортният директор на Мексиканската федерация Дуилио Давино в интервю за Fox Sports Mexico.

Маркес, легендарен защитник на "Барселона", както и на мексиканския национален отбор, е помощник-треньор в щаба на на Агире от юли 2024 година, когато двамата поеха тима.

"Договорът му е подписан и щабът му е почти на 80% готов. Андрес Гуардадо е опция да се присъедини към щаба на Рафа. Извън терена Маркес е голяма личност. На терена днес, като помощник и треньор, Рафа е такъв, какъвто беше като играч", каза Давино.

Мексико е домакин на 13 мача, включително и трите от груповата фаза на тима и три мача от елиминационните кръгове, на световното първенство това лято, на което е съорганизатор заедно със САЩ и Канада.

Маркес има минимални треньорски изява, като преди това е бил начело на отбора U15 на "Алкала" и на отбор B на "Барселона" в Испания, преди да се присъедини към треньорския щаб на Мексико.

Мексико, който е в група "А" на Световното първенство, ще играе в мача на откриването на Мондиала на 11 юни срещу Южна Африка в Мексико Сити.