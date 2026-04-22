"Манчестър Юнайтед" е готов да даде 40 млн. евро за 16-годишен бразилец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" води преговори с "Палмейрас" за Едуардо Консейсао, според сайта UOL. Английският клуб е готов да плати 40 милиона евро за 16-годишния бразилец, който е преследван също от ПСЖ, "Барселона", "Арсенал", "Челси", "Ливърпул" и "Манчестър Сити".

"Палмейрас" иска поне 50 милиона евро за своя талант. Договорът му включва клауза за освобождаване от 100 милиона евро.

Консейсао ще може да напусне бразилския клуб едва в края на 2027 г., когато навърши пълнолетие.

Този сезон Консейсао е отбелязал 5 гола и е дал 3 асистенции в 13 мача.