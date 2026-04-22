Асен Василев: В ДБ да се разберат Манол Пейков или...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Синът на Кристиано Роналдо може да играе заедно с баща си в "Ал Насър"

Кристиано Роналдо-младши Снимка: instagram.com/cris.7.ronaldo.junior/

"Ал Насър" обмисля да  картотекира през следващия сезон в първия отбор Кристиано Роналдо-младши, пише трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Португалският младежки национал ще навърши 16 години през юни и през есента ще има шанса да играе заедно с прочутия си баща.

Големият Кристиано Роналдо играе за "Ал Насър" от 2023 г. През този сезон 41-годишният нападател е отбелязал 24 гола и е дал две асистенции в 25 мача от лигата на Саудитска Арабия. Неговият отбор е начело в таблицата, с осем точки пред "Ал Хилал".

Кристиано Роналдо-младши Снимка: instagram.com/cris.7.ronaldo.junior/
