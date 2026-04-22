И треньорът на "Щутгарт" спряган за "Реал"

Асен Василев: В ДБ да се разберат Манол Пейков или...

Себастиан Хьонес (по средата) при подписването на новия договор Снимка: facebook.com/VfB

Старши треньорът на "Щутгарт" Себастиан Хьонес може да поеме "Реал" след настоящия сезон, съобщава "Билд".

Грандът от Мадрид търси нов треньор, след отпадането от Шампионската лига и значителното изоставане от лидера в Ла Лига "Барселона". Според "Билд" германският треньор се очертава като водещ претендент за поста на Алваро Албероа. Неговият стил на игра и успех, въпреки многобройните продажби на играчи на "Щутгарт", са впечатлили ръководството на "белите", но последната дума ще има президента Флорентино Перес.

Хьонес е начело на "Щутгарт" от 2023 г. Под негово ръководство клубът спечели купата на Германия през сезон 2024/2025.

Друг кандидат за старши треньор на "Реал" е Жозе Моуриньо.

Още от Футбол

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)