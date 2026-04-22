И треньорът на "Щутгарт" спряган за "Реал"

Старши треньорът на "Щутгарт" Себастиан Хьонес може да поеме "Реал" след настоящия сезон, съобщава "Билд".
Грандът от Мадрид търси нов треньор, след отпадането от Шампионската лига и значителното изоставане от лидера в Ла Лига "Барселона". Според "Билд" германският треньор се очертава като водещ претендент за поста на Алваро Албероа. Неговият стил на игра и успех, въпреки многобройните продажби на играчи на "Щутгарт", са впечатлили ръководството на "белите", но последната дума ще има президента Флорентино Перес.
Хьонес е начело на "Щутгарт" от 2023 г. Под негово ръководство клубът спечели купата на Германия през сезон 2024/2025.
Друг кандидат за старши треньор на "Реал" е Жозе Моуриньо.