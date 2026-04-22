"Челси" загуби 5 поредни мача без да отбележи гол за първи път от 114 години

"Челси" загуби пет поредни мача от английската Висша лига, без да отбележи нито един гол, за първи път от 114 години, изчисли сайтът Squawka.

Във вторник лондонският отбор загуби от "Брайтън" с 0:3. Преди това момчетата на мениджъра Лиъм Росеньор преди паднаха поред в двубои от първенството от "Манчестър Юнайтед" (0:1), "Манчестър Сити" (0:3), "Евертън" (0:3) и "Нюкасъл" (0:1).

След 34 мача от Висшата лига "Челси" има 48 точки и е на седмо място. "Сините" ще се изправят срещу "Нотингам Форест" в следващия си мач на 4 май на "Стамфорд Бридж" в Лондон