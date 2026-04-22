ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е задържан за отвличане в Ябланица

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22711357 www.24chasa.bg

"Челси" загуби 5 поредни мача без да отбележи гол за първи път от 114 години

Мениджърът на "Челси" Лиъм Росеньор след загубата от "Брайтън". Снимка: Ройтерс

"Челси" загуби пет поредни мача от английската Висша лига, без да отбележи нито един гол, за първи път от 114 години, изчисли сайтът Squawka.

Във вторник лондонският отбор загуби от "Брайтън" с 0:3. Преди това момчетата на мениджъра Лиъм Росеньор преди паднаха поред в двубои от първенството от "Манчестър Юнайтед" (0:1), "Манчестър Сити" (0:3), "Евертън" (0:3) и "Нюкасъл" (0:1).

След 34 мача от Висшата лига "Челси" има 48 точки и е на седмо място. "Сините" ще се изправят срещу "Нотингам Форест" в следващия си мач на 4 май на "Стамфорд Бридж" в Лондон

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)