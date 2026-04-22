Велоприключение "Мама, татко и аз на Giro" в събота

На 25 април (събота) СО-район „Възраждане", съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организира мащабно семейно велоприключение под надслов „Мама, татко и аз на Giro". Събитието се провежда под патронажа на кмета на района Станислав Илиев и цели насърчаване на физическата активност и безопасното колоездене сред децата и семействата.

Програмата стартира в 9 ч в парк „Св. Никола", където участниците ще получат своите стартови пакети и предпазни жилетки. Официалният старт на велошествието ще бъде даден в 11 ч. Велосипедистите ще преминат по специално обезопасено трасе по новоремонтираната ул. „Опълченска" до парк „Възраждане".

„След успеха на миналогодишното бягане в парка, сега каним жителите да изкарат велосипедите и да се насладим на обновената градска среда заедно", споделя Станислав Илиев.

На финала в парк „Възраждане" за участниците е подготвена богата програма, включваща томбола с награди, забавни изпълнения и уроци по пътна безопасност. Събитието е вдъхновено от предстоящото гостуване на легендарната обиколка Giro d'Italia в България.

Желаещите да се включат могат да намерят повече информация и да се регистрират на следния адрес: https://forms.gle/Zuz846iS67ginGpt9