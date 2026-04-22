Задържаха фенове на ЦСКА в Разград след удар с бутилка

Задържаха фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на "Лудогорец", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

След инцидента мъжете от град Тетевен са отведени в Районното управление в Разград.

Около 18,15 часа вчера пред търговски обект на бул. „Княз Борис" тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на „Лудогорец".

Единият, на 27 години нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин. Пострадалият е откаран в разградската болница с порезни рани.

По-късно след оказана медицинска помощ е освободен без данни за фрактури. Двама от феновете на ЦСКА, извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство, посочват от ОД на МВР в Разград.