Христо Стоичков и футболните легенди идват в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поводът са 110 години на "Берое" и 40 години от шампионската титла на клуба

Юбилейният празник ще събере поколения фенове, а оригиналната шампионска купа ще бъде на терена за снимки с привържениците, съобщават от община Стара Загора.

Футболната история на България се събира в Стара Загора за едно от най-очакваните спортни събития в града, което ще върне на терена легендите и ще срещне поколения фенове. На 26 април, неделя, градският стадион под Аязмото ще бъде домакин на демонстративен мач между ветераните на "Берое" и сборен отбор от футболни легенди на България, посветен на 40 години от шампионската титла на клуба и 110 години от създаването му. Това съобщи Теньо Минчев, председател на УС на ФК "Берое 1916 - ветерани" - главен организатор на събитието.

Началото на демонстративната среща е от 16.00 ч., а входът за зрителите ще бъде свободен.

В срещата се очаква да се включат над 40 футболни легенди - шампионите на "Берое" от 1986 година и емблематични имена от различни поколения, оставили трайна следа в българския футбол.

Мачът ще противопостави два звездни състава.

Шампионският отбор на "Берое" (1986 г.) включва:

Капитан - з.м.с. Теньо Минчев, Валентин Грудев, Васил Драголов, Венелин Сивриев, Ивко Ганчев, Илия Илиев, Йордан Митев, Кънчо Кашеров, Мюмюн Кашмер, Петко Тенев, Пламен Липенски, Радко Калайджиев, Стефан Динев, Христо Белчев.

Към състава ще се присъединят и футболисти от по-старото и следващите поколения: Коста Костов, Борис Киров, Таньо Петров - Чапъра, Петко Петков - Загера, Николай Демирев, Гошо Гинчев, Стелиян Попчев, Веселин Пенев, Владимир Зафиров, Слави Жеков, Георги Андонов, Иво Иванов, Янко Вълканов, Дончо Атанасов, Ваня Джаферович, Мартин Камбуров, Здравко Илиев, Георги Динков, Симеон Минчев, Стоян Ставрев, Даниел Илиев,

Треньор на отбора, както и през шампионската 1986 година, е Евгени Янчовски.

Гостуващият отбор, воден от почетния гражданин на Стара Загора Христо Стоичков, включва: Антим Пехливанов, Антони Здравков, Атанас Пашев, Благо Блангев, Бончо Генчев, Васил Тинчев, Веселин Сантуров, Георги Илиев, Георги Кутянов, Даниел Боримиров, Димитър Васев, Димитър Младенов, Дончо Донев, Едуард Еронасян, Емил Бучински, Емил Костадинов, Златко Янков, Ивайло Андонов, Иван Кочев, Илиян Киряков, Йордан Йоргов, Кирил Пейчев, Костадин Янчев, Красимир Коев, Лъчезар Танев, Любомир Шейтанов, Марин Бакалов, Марио Вълков, Наско Сираков, Недялко Младенов, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Ради Здравков, Станислав Ангелов, Стефан Лахчиев, Стойчо Младенов, Стоян Гурков, Трендафил Данев, Цонко Симеонов.

Треньори на този отбор са Христо Бонев и Георги Василев.

Събитието ще бъде съпътствано от празнична програма с музикална част с участието на бероеца Стефан Вълдобрев. Водещи ще бъдат Павлета Рашкова и Желязко Динев, които ще преведат публиката през най-силните моменти от историята на клуба и ще създадат емоционална връзка между поколенията на терена и на трибуните.

Стадионът ще бъде отворен за посетители през целия ден, като всеки ще има възможност да заеме избраното от него място.