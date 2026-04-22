Вече са продадени 5 млн. билети за световното, пускат нова партида

ФИФА пуска нова партида билети за световното първенство по футбол днес, точно 50 дни преди началото на турнира в САЩ, Канада и Мексико.
Ръководният орган на световния футбол заяви, че феновете могат да закупят билети за всички 104 мача от Световното първенство на FIFA.com/tickets от 16,00 българско време.
Вече са продадени над 5 милиона билета.
ФИФА заяви, че места на първите редове на стадионите ще бъдат сред наличните билети.
Това е последната фаза на продажба, въпреки че ФИФА заяви, че ще се предлагат още билет