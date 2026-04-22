Мъж е задържан за отвличане в Ябланица

Украйна се раздели с легендата Серхий Ребров

Легендата Серхий Ребров вече не е селекционер на националния тим на Украйна, съобщиха от пресслужбата на местната асоциация. Двете страни са стигнали до взаимно съгласие за прекратяване на договора.

51-годишният Ребров оглави отбора през юни 2023 г. Под негово ръководство тимът успя да се класира за европейското първенство през 2024-а, но зае последното четвърто място в групата си, като съперници бяха отборите на Белгия, Словакия и Румъния.

В квалификационната група за световното първенство през това лято Украйна завърши втора след Франция с компанията още на Исландия и Азербайджан, като на полуфиналните баражи отстъпи пред тима на Швеция с 1:3.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)