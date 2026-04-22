Дирк Новицки стана втория германец в баскетболната Зала на славата

Легендарният германец Дирк Новицки вече официално е част от Залата на славата на баскетбола „Нейсмит". Голямото признание дойде като логичен завършек на една кариера, която промени играта завинаги и доказа, че европейците могат не просто да оцеляват, а да доминират в НБА.

Новицки, който прекара впечатляващите 21 сезона в един отбор - „Далас Маверикс", бе представен на церемонията от своите идоли и бивши съперници. Русокосият гигант остава в историята като шестият най-добър реализатор в историята на най-силната лига в света, изпреварвайки легенди като Уилт Чембърлейн и Шакил О'Нийл.

Макар целият свят да го свързва с тексаския „Далас Маверикс", пътят на Дирк започва от скромния „Вюрцбург". Именно там скаутите забелязват нетипичната за неговия ръст стрелба от далечно разстояние, която по-късно ще се превърне в негова запазена марка.

„Не бях най-бързият, не скачах най-високо, но винаги вярвах в работата си", сподели през сълзи Новицки по време на емоционалната си реч.

Най-големият триумф на Дирк дойде през 2011 година, когато изведе „Далас Маверикс" до първата и единствена титла в историята на клуба, побеждавайки суперзвездния тим на „Маями Хийт". С този успех той циментира статута си на най-великия европейски баскетболист, стъпвал някога на паркета в САЩ.

Освен индивидуалните отличия, Дирк винаги се е откроявал и с лоялността си - качество, което в днешния спорт е на изчезване. Той отказа милиони от други клубове, за да остане верен на своите „Маверикс", превръщайки се в истинска икона в Далас.

Новицки е вторият германец в Залата на славата след Детлеф Шремпф, който проправи път за европейците в „Далас Маверикс", „Индиана Пейсърс" и „Сиатъл Суперсоникс".

Шремпф беше първият германец, играл в „Мача на звездите", но Новицки бе този, който превърна германското присъствие от „екзотика" в абсолютна доминация. Ако Детлеф беше доказателството, че европейците могат да бъдат елитни играчи, то Дирк стана доказателството, че те могат да бъдат лицето на цялата лига.

Двамата остават златният стандарт за германския спорт, като Новицки често е казвал, че без примера на Шремпф, мечтата за САЩ е щяла да бъде много по-трудно постижима.