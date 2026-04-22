Мъж е задържан за отвличане в Ябланица

Феновете на ЦСКА: Нашето присъствие на вечното дерби ще бъде жизненоважно

Снимка: Георги Палейков

Организираните привърженици на ЦСКА от Трибуна "Сектор Г" призоваха "червените" фенове за солидно присъствие по трибуните на Националния стадион "Васил Левски" за предстоящото дерби с "Левски" от първия кръг на плейофите в елита.

Те имат поводи за радост след снощната победа с 2:1 при гостуването на "Лудогорец" в първи мач от полуфиналите за купата на България.

"Първата битка бе спечелена снощи с много воля, решителност и сила на армейския дух. Искаме да виждаме това във всяка една минута от всеки един мач на ЦСКА, а нашето себераздаване по трибуните не подлежи на коментар. В събота предстои нов, още по-тежък сблъсък и нашето присъствие на стадиона ще бъде жизненоважно. Вече многократко показваме на онези отсреща, че не са мерило за нас, което обаче далеч не означава, че трябва да сваляме гарда.

Отиваме, доминираме, демонстрираме. Натискайте билетите и нека на 25.04. "червеното" море да огласи отново Националния стадион с армейските ни песни за най-великия отбор в света!", написаха феновете на ЦСКА.

