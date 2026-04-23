"Пари Сен Жермен" е фаворит да спечели Шампионската лига, защото имат солиден отбор. "Астън Вила" искам да вземе Лига Европа, защото са невероятен клуб с история, а за Лигата на конференциите "Кристъл Палас", като отбор от Висшата лига знае как да се справи с тежките мачове. Колкото за световното, това е труден въпрос. След като България и Сърбия не са там, значи нямам фаворит.

Фенове на "Юнайтед" чакат срещата с легендата.

Това бяха прогнозите на легендата на "Манчестър Юнайтед" Неманя Видич, който е в София като част от Betano Trophy Tour и представи пред феновете купите за Лига Европа и Лига на конференциите. Далеч преди началото на събитието вече имаше привърженици на "Юнайтед" пред НДК.

"Първото нещо, което ми идва в глава, като ми сажат България е Берба. С него сме се борили на терена, след това бяхме съотборници. Мнозина смятат, че той е затворен човек, но не е така. Той има изключително чувство за хумор", категоричен е Видич.

"Идвам в София за трети път през последните години и винаги са ме посрещали страхотно. Бях тук за мачовете на Бербатов и Стилиян Петров. Много треньори от Сърбия водеха български отбори - Муслин, Саша Илич, Люпко Петрович. Според мен България и Сърбия най-вече изостават с треньорите и тяхното обучение. Защото младото поколение иска друг подход", категоричен бе Видич. Той призна, че почнал кариерата си като крило, но не бил достатъчно техничен и заради това се върнал назад, за да бъде един от най-добрите централни защитници в света.