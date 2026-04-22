Бленджини обяви 31 волейболисти за националния на България

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения списък със състезатели, на които ще разчита за предстоящото издание на Лигата на нациите.

В него са включени общо 31 играчи. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.

Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп", който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.

На 3 юни тимът ще отпътува за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. Товага българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Разширен състав на България:

Разпределители: Антон Станчев (Локомотив Авиа); Виктор Жеков (Монтана); Любослав Телкийски - Нефтохимик 2010; Симеон Николов - Локомотив Новосибирск (Рус); Стоил Палев - Левски София

Диагонали: Венислав Антов - Туркоан (Фра); Димитър Димитров - Бусан (Южна Корея); Християн Димитров - Равена (Ита)

Посрещачи: Александър Николов - Кучине Лубе (Ита); Аспарух Аспарухов - Шлепск (Пол); Владимир Гърков - Сан Назер (Фра); Георги Татаров - Галатасарай (Тур); Денислав Бърдаров - ИББ (Тур); Денис Карягин - Мачерата (Ита); Жасмин Величков - Монца (Ита); Кристиян Алексов - Локомотив Авиа; Мартин Атанасов - Монца (Ита); Руси Желев - Мачерата (Ита); Самуил Вълчинов - Равена (Ита); Теодор Каменов - Пирин

Централни блокировачи: Алекс Грозданов - Люблин Богданка (Пол); Борис Начев - Падова (Ита); Ивайло Дамянов - Локомотив Авиа; Илия Петков - Гротадзолина (Ита); Кирил Колев - Локомотив Авиа; Лазар Бучков - Левски София; Преслав Петков - Фолгоре Маса (Ита)

Либеро: Дамян Колев - Левски София; Димитър Добрев - Левски София; Калоян Ботев - Монтана; Ясен Петров - Нефтохимик 2010