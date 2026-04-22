Скандал с проститутки разтърси футбола в Италия

Огромен сексскандал разтърси италианския футбол!

Разследване потвърждава, че куп звезди от серия "А" са използвали услугите на елитни проститутки. Сред имената има доста популярни имена, които са мегазвезди. Сред тях са Ашраф Хакими, Рафаел Леао, Милан Шкриниар, Деян Станкович, Алесандро Бастони, Филипе Коутиньо, Оливие Жиру, Душан Влахович, Артур Мело, Рикардо Калафиори, Даниел Малдини, Джанлука Скамака и мнгоо други.

Финансовата и митническа полиция e успяла да разбие престъпна мрежа, на чиито членове са повдигнати обвинения в експлоатация на проституция и управления на събития в нощния живот. Ексклузивните партита са обслужвали елитни спортисти, предимно футболисти.

Мащабната операция в Милано е приключила с четирима заподозрени, поставени под домашен арест. Повдигнати са им обвинения в сводничество и подпомагане на проституция, организиране на ескорт услуги, както и пране на пари, придобити от незаконна дейност.

Компанията е предлагала цялостни пакети: вечери в заведения от нощния живот, последвани от настаняване в луксозни хотели. Тази възможност е била предоставяна на клиентите – футболисти или известни личности – срещу заплащане на хиляди евро. Говори се за оборот над 1,2 милиона евро.