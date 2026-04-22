"Лудогорец": 15-ата поредна титла изглежда трудно постижима

Ръководството на "Лудогорец" излезе с обръщение към своите фенове след загубата от ЦСКА с 1:2 в първия полуфинален мач за купата на България. От разградския клуб увериха, че отборът "има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите". От клуба призоваха своите фенове за подкрепа в този тежък момент за клуба и добавиха, че "в моменти на болка се ражда истинската любов."

От Разград добавиха, че пътят към рекордната 15-а поредна титла изглежда далеч. И с право - "Лудогорец" е на 10 точки от лидера "Левски' 6 кръга преди края на шампионата.

"Скъпи лудогорци, в годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в "Лудогорец", обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и "Лудогорец" не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-тата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.

Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и ВЯРА. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена".

"Лудогорец" – най-доброто предстои!", се казва в позицията на разградчани, публикувана на официалния сайт на клуба.