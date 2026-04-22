Бивш треньор на ЦСКА с огромно наказание в Гърция, обиждал майката на съдията

Душан Керкез Снимка: Велислав Николов

Бившият треньор на "Ботев" (Пловдив) и на ЦСКА Душан Керкез получи сериозно наказание в гръцкото първенство, където води отбора на "Атромитос", след като местната дисциплинарна комисия го лиши от права за седем мача да седи на пейката и финансова глоба.

Причината за наказанието е инцидент по време на срещата от 29-ия кръг на гръцката суперлига между неговия тим и АЕЛ (Лариса), които са в групата за определяне на изпадащите. Керкез е буйствал, блъскал рефера, а на всичкото отгоре е отправил сексуални обиди с насоченост към майката на рефера.

 Наказанието означава, че треньорът няма да може да води отбора в оставащите мачове до края на първенството, но през новия сезон ще може да бъде до тъчлинията от първия ден.

