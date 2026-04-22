“Челси” - от световния връх до антирекорд от потъването на “Титаник”

Най-изненадващият шампион в историята изпадна в 3-ото ниво на футбола в Англия

В разгара на лятото “Челси” бе на гребена на вълната. Отборът току-що бе станал световен шампион, след като бе изнесъл лекция на носителя на Шампионската лига “Пари Сен Жермен” на историческия първи клубен мондиал. И всички очакваха, че задаващият се сезон най-накрая ще бъде успешен на фона на милиардите харчове в последните няколко години от новия собственик на клуба Тод Бьоли. Е, реалността се оказа друга. И “сините” от Лондон са изправени пред това дори да не се класират за европейски клубни турнири догодина. При все че клубовете в Англия имат поне 7 места в състезанията на УЕФА.

Шансовете на “Челси” да се класира за Шампионската лига вече граничат с нулата, след като воденият от Лиъм Росиниър тим падна 0:3 от “Брайтън”. Поражението е 5-о поредно за “сините” във Висшата лига, а на всичкото отгоре във въпросните срещи лондончани не са и отбелязвали гол. Подобно нещо за “Челси” се случва за първи път от 114 години насам. Казано по друг начин, за последно “сините” от Лондон не вкарват гол и губят 5 поредни срещи, през далечната 1912 г., когато потъва “Титаник”.

В момента “сините” от Лондон са 7-и класирането. Това е последното място, което дава право на участие в Европа - по-точно в Лигата на конференциите. “Челси” обаче е с мач повече от тези зад него. И може да бъде изместен съвсем скоро. Лондонският клуб е на 1/2-финал за купата на Англия, където съперник ще им е “Лийдс” на Илия Груев. А с оглед на временната си форма нищо чудно “сините” да бъдат елиминирани. На всичкото отгоре заради негативните резултати в съблекалнята на “Челси” е пълен хаос, пишат в Англия. Футболистите вече нямат вяра в мениджъра си. И нищо чудно Росиниър да бъде уволнен още в края на седмица при отпадане от “Лийдс” за най-стария футболен трофей.

“Неприемливо във всеки аспект от играта. Аз продължавах да излизам и да защитавам играчите, но представянето ни вече беше незащитимо - с начина, по който допуснахме головете, и с дуелите, които изгубихме. Нещо трябва да се промени още тук и сега”, каза треньорът на “Челси” след тежкото поражение от “Брайтън”.

Най-изненадващият шампион в историята на Висшата лига “Лестър” пък стигна чак до 3-ото ниво на футбола в Англия. Преди точно 10 г. отборът от едноименния град изуми целия свят, след като спечели най-силното първенство на планетата. Оттогава обаче отборът лъкатушеше ту в елита, ту в долното ниво. А от следващия сезон ще играе в Лига 1. Това се официализира, след като “Лестър” направи 2:2 с “Хъл” и загуби и математически шансове за спасение в Чемпиъншип (второто ниво на футбола в Англия).

Трябва да се отбележи, че от актива на шампиона от 2016 г. бяха отнети 6 точки. Причината - финансови нарушения. Дори без наказанието обаче мястото на “Лестър” щеше да е в зоната на изпадащите.

