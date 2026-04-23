“Левски” без чист нападател срещу ЦСКА

Мустафа Сангаре със сигурност пропуска дербито в събота

Веласкес с няколко промени в сравнение с предния мач с "червените"

Хулио Веласкес, треньорът на “Левски”, отново няма да излезе с чист централен нападател в дербито с ЦСКА. Двубой номер 1 на България е в събота от 16 ч на “Васил Левски”. Срещата е от изключително важно значение за “сините”, които са на няколко крачки от това да спечелят отново титлата у нас след 17-годишно прекъсване. “Левски” има 10 точки аванс пред втория “Лудогорец” преди началото на плейофите в т.нар. роден елит, които започват през уикенда.

Откакто пое “сините”, треньорът им Веласкес още няма успех над ЦСКА. От 3 опита до момента на сметката си 44-годишният наставник има 2 равенства и една загуба.

Испанският предводител на “сините” от край време използва на върха на атаката или Армстронг Око-Флекс, или Евертон Бала, които по принцип не са чисти нападатели. Веласкес ще процедира по този начин и в събота. Между другото спецът от Саламанка излезе на терена точно по този начин и в дербито преди 2 седмици, завършило 1:1.

Вероятността истински нападател като Хуан Переа да започне от първата минута дербито е много малка. На всичкото отгоре основният таран на “сините” Мустафа Сангаре със сигурност няма да може да вземе участие в срещата. Исполинът в нападението на столичани претърпя операция преди повече от месец. Той вече тренира със съотборниците си, но не е готов за по-високо темпо и със сигурност няма да се рискува с пускането му.

Иначе Хулио Веласкес ще направи много промени в състава си от последния мач с ЦСКА. Сигурно е, че Майкон ще се завърне в състава. Бразилецът, който бе обявен за най-добър бранител у нас, пропусна последните два мача на “сините” заради натрупани картони. Санкцията му вече изтече и той ще заеме обичайното си място отляво на защитата.

Възможно е и Гашпер Търдин да започне от първата минута, спрямо великденското дерби. Ако това се случи, то капитанът на “Левски” Георги Костадинов ще остане на пейката.

Не е изключено и Мазир Сула да е титуляр, а не както в последното дерби да влезе през втората част.

В същото време “сините” вече имат няколко варианта, за да покрият правилото на БФС, което влиза от новия сезон. Както е известно, от “Бояна” решиха всеки тим от елита да започва мач с поне един играч до 23-годишна възраст, който трябва да прекара на терена поне 45 мин.

В момента “Левски” разполага с такъв играч - Асен Митков. Капитанът на младежкия национален отбор обаче е рядко използван от Веласкес и затова се търси решение с друг играч. “Сините” имат такъв. Става дума за младия Стивън Стоянчов. Той е юноша на “Левски”, а през миналото лято подписа и професионален договор с тима. В момента Стоянчов, който е офанзивен футболист, е под наем в “Етър”, където бе пратен да трупа опит. От началото на сезона 19-годишният футболист има 23 мача и 11 гола във Втора лига.

Разбира се, ръководството на “Левски” ще гледа и още играчи, отговарящи на условията от БФС. С решението няма да се бърза, тъй като в момента всички в лагера на “сините” са съсредоточени в борбата за титлата.

