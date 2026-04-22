Видич идва на голф с четвъртите в света

Проблемът в България и Сърбия са треньорите, не разбират младите

Легендарният защитник на Сърбия и “Манчестър Юнайтед” Неманя Видич ще дойде за благотворителния турнир по голф на фондацията на четвъртите в света. Събитието ще е на 27 юли на “Пирин голф” край Банско.

“За съжаление, няма да мога да дойда в Бургас за мача на Стилиян, защото имам друг ангажимент, но за голфа съм тук”, категоричен бе Видич. “Помня предния му мач, имаше много хора, а аз дойдох без обувки. Но отнякъде ми доставиха. Сега обаче дойдох с другата кола, не с теслата, че трудно я заредих”, допълни той с усмивка. Вратарят Здравко Здравков спеши съпругата си да носи бутонки на Видич в предния “Мач на надеждата”.

“Това са заниманията на бившите футболисти - голф, падел и тенис. Ако не си станал треньор”, допълни сърбинът.

Фондацията на четвъртите в света стартира още миналата година с подобен турнир след благотворителния мач в полза на загиналите в дискотеката в Кочани (Северна Македония). Още тогава всички се зарекоха да стане традиционен.

Фондацията остана без съпрезидента си Борислав Михайлов. Капитанът на четвъртите в света и дългогодишен президент на БФС почина след дълга кома на 31 март.

Краси Балъков ще загрее за турнира още този уикенд, когато ще участва в традиционния на Бундеслигата. Заради това няма как да отиде в Стара Загора за двубоя на 26-и за годишнината от първата и единствена титла в историята на “Берое”. “Малко късно обявиха инициативата. Но знам, че Златко Янков ще е там. Ивайло Йорданов също”, каза легендата на “Щутгарт”.

Видич направи и анализ на състоянието на българския и сръбския футбол. И двете държави не се класираха за световното първенство това лято, като дори не се класираха за плейофите за допълнителните места от Европа.

“За мен големият проблем са треньорите. Те просто изостават от колегите си. Не разбират нуждите и целите на младите. За тях не важи вече подходът, който бе прилаган на нас. Друго поколение са. И заради това не е проблемът толкова, че няма достатъчно добри таланти, а просто остават неразбрани”, категоричен е Видич.

Младите са причината той да е против и ВАР. “Те искат да видят всичко, на секундата. Не искат забавяне. А откакто я въведоха, няма никакво развитие за подобряване на бързината. Пак се бавят, мотаят се. Заради това съм против тази система”, допълни сърбинът.

На Неманя не му допада вече и футболът, който се играе във Висшата лига. И всичко е заради прекаленото много чужди треньори, които използвали една и съща схема. При старите наставници футболът бил по-директен и сблъсъците - мъжки.

“Питайте Бербатов колко удара е понесъл, преди да дойде в “Юнайтед” и да станем приятели”, обясни сърбинът и добави, че много хора не разбирали българина, като го смятали за прекалено егоцентричен, а той бил невероятен характер с чувство на хумор.

Точно преди да дойде в София, Видич и Бербатов отново бяха заедно на мач на ветераните на “Юнайтед” срещу тези на “Сувон” в Република Корея. Двубоят бе спечелен от домакините с 1:0. Бившите звезди на англичаните бяха водени от самия Ерик Кантона в двубоя. Бербатов изигра цял мач, както и Видич, като се отличи с няколко удара отдалеч, които не намериха вратата. За кеф на пълния стадион 10 минути преди края на терена се появи и Парк Джи Сун.

Като малък Видич започнал на крилото, но се оказало, че не е достатъчно техничен, и заради това започнал да се връща назад, за да стане един от най-добрите централни защитници в света.

“Просто нямах качествата. Но в крайна сметка много ми харесва да защитавам вратата на отбора”, допълни Видич.

Неманя е юноша на “Йединство” и “Слобода” в родния град Ужице и е забелязан от “Цървена звезда”. В Белград дебютира в мъжкия футбол, като има мачове и под наем в “Спартак” (Суботица). Купува го “Спартак” (Москва), за да подпише с “Манчестър Юнайтед” през 2006 г. Там остава до 2014 г., за да приключи кариерата си в “Интер” (Милано).

С екипа на “Цървена звезда” има титла на Сърбия и Черна гора и две купи - на Югославия и Сърбия и Черна гора. С екипа на “Юнайтед” е пет пъти шампион на Англия, три пъти печели купата на лигата, 5 пъти - суперкупата на Англия, един път - Шампионската лига и има още два загубени финала, и е световен клубен шампион за 2008 г.

